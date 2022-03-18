Efsane "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" filmi için sürpriz karar
İslam dünyasının unutulmaz filmli "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" 45 yılın ardından beyaz perdede izleyenlerle buluşacak. Film 4K olarak gösterime sunulacak.
Anthony Quinn, İrini Papas, Michael Forest gibi dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" adlı film özellikle Ramazan ayında televizyonlarda defalarca yayınlanıyor.
45 yıldır etkisini kaybetmeyen filmin Pinema Filmcilik tarafından Türkiye’de 4K olarak gösterime gireceği öğrenildi.
İslam alemi üzerine yapılmış en iyi film olarak kabul edilen 1977 yapımı "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" filmi 15 Nisan 2022'de Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla Türkiye’nin dev sinema perdelerinde sinema severlerle buluşacak.
Filmin galasına yapımcı Mustafa Akkad’ın oğlu Malek Akkad’ın da katılması bekleniyor.