Efkan Ala açıkladı! AK Parti’ye yeni isimler geliyor

AK Parti’nin 23. kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin bilgi veren AK PArti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisine katılımların olacağı yönündeki iddialara da cevap verdi.

Kutlamalarda tasarruf tedbirlerine uyulacak!

Kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edildiğini bildiren Ala, “Bu konularda vatandaşımızdan beklediğimiz birçok şeyi vatandaşın da bekleyeceğini dikkate alarak hassas davranıyoruz. Görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İller kendi kutlamalarını yapacaklar. Ama merkezdeki kutlamaları da online sistemle izleyebilecekler" diye konuştu.

AK Parti’ye katılımlar olacak

Ala, konuşmasının sonunda 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır" ifadelerini kullandı.



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