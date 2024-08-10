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Siyaset Efkan Ala açıkladı! AK Parti’ye yeni isimler geliyor
Siyaset

Efkan Ala açıkladı! AK Parti’ye yeni isimler geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-10 18:28:00 -
Efkan Ala açıkladı! AK Parti’ye yeni isimler geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin 23'üncü kuruluş yılının, 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacağını belirterek, "Görkemli ama aşırıya kaçmayan bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız" dedi. Ala, programda partiye katılımların olacağı haberleri de doğrulayarak, “AK Parti siyasetin dominant adresidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin 23. kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin bilgi veren AK PArti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisine katılımların olacağı yönündeki iddialara da cevap verdi.

Kutlamalarda tasarruf tedbirlerine uyulacak!
Kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edildiğini bildiren Ala, “Bu konularda vatandaşımızdan beklediğimiz birçok şeyi vatandaşın da bekleyeceğini dikkate alarak hassas davranıyoruz. Görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İller kendi kutlamalarını yapacaklar. Ama merkezdeki kutlamaları da online sistemle izleyebilecekler" diye konuştu.

AK Parti’ye katılımlar olacak
Ala, konuşmasının sonunda 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır" ifadelerini kullandı.

 
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