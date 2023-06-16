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Sosyal Medya Efendimiz'in (sav) yüce tevazusu! 'Hanginiz Peygambersiniz?'
Sosyal Medya

Efendimiz'in (sav) yüce tevazusu! 'Hanginiz Peygambersiniz?'

Yeniakit Publisher
2023-06-16 14:19:00 - 2023-06-16 14:25:54

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) tevazusunun anlatıldığı bir sohbet sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Sohbette Efendimiz'i (sav) hiç tanımayan birisinin mescide girdiği, "Hanginiz Peygambersiniz?" sorusunu yönelttiği anlatıldı.

İki cihan güneşi Peygamberimiz'in (sav) tevazusuna örnek olarak anlatılan olay, Efendimiz'in (sav) bize en önemli öğretilerinden birisinin "tevazu" olduğunu ortaya koydu.

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