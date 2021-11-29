Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi üzerinden Prof. Erbaş'ı hedef alan CHP'li vekile tepki!

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya'daki bir konuşmasında, Buhari, Ebû Dâvut ve Tirmizî'den nakledilen, "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar." Hadis-i Şerif'ini aktardı.

Cehaletleri ile kin kustular!

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerifi'ni, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sözleri sanan cahil kitle, Erbaş'ı bu sözleri üzerinden hedef aldı.

'Ordulu olmasından utanıyorum'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Prof. Erbaş'ı aktardığı Hadis-i Şerif üzerinden hedef aldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Adıgüzel, "Ordulu olmaktan, bu toprağın bir çocuğu, bu halkın bir parçası olmaktan onur duyuyorum. DİB Ali Erbaş'ın bu şehirli olmasını, hemşehri olmasını dahi Utanç Verici ! buluyorum." dedi.

Mustafa Adıgüzel, gelen tepkilerden sonra, "DİB Ali Erbaş ile ilgili açıklamam, diyanet kurumu veya herhangi bir din görevlimiz ile ilgili değil şahsın bizatihi kendisi ile ilgilidir." ifadesini kullandı.

Her CHP'li gibi dini söylemlere sığınan Adıgüzel, "Hayatını Umre'de kaybetmiş bir babanın oğlu olarak diyanet kurumuna bakışımı da, din görevlileri ile ilişkilerimi de bölgemde herkes bilir." dedi. Babasının Umre ziyaretinde hayatını kaybettiğini söyleyerek dindar olduğunu iddia eden Adıgüzel'in, Efendimiz'in (SAV) mübarek ağzından çıkmış sözlerini, Ali Erbaş'ın düşünceleri sanarak Erbaş'ı hedef alması, kendi kendisini çelişkiye düşürdü.

Ordu STK'larında ortak tepki!

Ordu Memur Sen, Ordu Diyanet Sen, Altınordu Din Görevlileri Derneği, ENSAR, İlim Yayma, TÜGVA, İHH ve Orimder gibi STK’lar Ordu Memur-Sen binası önünde ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik sözleri protesto etti.

'Bizler kıvanç duyuyoruz'

Basın açıklamasında konuşan Ordu Diyanet-Sen Başkanı Kerim Alptekin, şunları söyledi:

"İçimizi acıtan bir açıklama nedeniyle üzüntümüzü ifade etmek istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında milletvekili Mustafa Adıgüzel’in Twitter hesabından kendi hemşerisi olduğu için utanç duyduğunu dile getirmesini şiddetle kınıyoruz. İslam dini konusunda evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan, insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan bir kurumun başında ülkemizin birliği ve beraberliği için kuşatıcı, kucaklayıcı mesajlar veren hocamızın hemşerimiz olmasından bizler ise kıvanç duyuyoruz."