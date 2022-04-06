Efendileri istiyor Akşener tasfiye ediyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile olan siyasi yakınlaşmasını açıklamakta güçlük çeken ve çok sayıda şaibeli ismi partiye dâhil eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelen tepkileri göğüsleyemeyince çareyi ‘milliyetçi’ kökenli isimleri tırpanlamakta buldu. CHP ve HDP’lileri rahatsız eden Yavuz Ağıralioğlu ile Koray Aydın’ın kızağa çekilmesini, yıllarca FETÖ gazetelerinde kalem oynatan Ali Atıf Bir’in iletişimden sorumlu danışman atanması’nı Akit’e değerlendiren Hukukçu ve STK temsilcileri, “Efendiler istiyor, Akşener yerine getiriyor” yorumunda birleşti.

İP’teki tasfiyeye şaşırmadık

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, “FETÖ ve üst akıl önce MHP’yi Meral Akşener üzerinden ele geçirmeye çalıştı. Muvaffak olmayınca bu defa da mecburen ülkücü hareketi bölmek için İYİ Parti’yi kurdular. İYİ Parti’yi kurarlarken söylemleri daha milli, daha yerliydi. Ülkücüleri kucaklayan ve daha çok ideolojik söylemleri vardı. İnsanların birçoğu da ülkücülük orada temsil edilecek şeklinde büyük iddialarla oraya gittiler. İYİ Parti’nin Türkiye geneli il ve ilçe teşkilatlarının tamamını ülkücüler kurdu. Bu teşkilatların kısa sürede kurulması onların ülkücülük adına yola çıkmasından dolayıydı. Bunlar gerçekleşirken onların kafasının arkasında bir plan vardı fakat bizim arkadaşlarımız bir türlü görmek istemedi. Ülkücüler miadını doldurunca, diğer ortakları rahatsız olmaya başladı. HDP ile ilgili söylemleri, CHP ile ilgili eleştirileri ortakları rahatsız etti. Bu rahatsızlıklar üst üste gelince tasfiye kaçınılmaz oldu. Biz yapılanlara şaşırmadık. Onların asli görevi Cumhur İttifakı’nı yıkmak, Türkiye’yi Batı’nın kulu kölesi yapmaktır” ifadelerini kullandı. Meral Akşener’in, Batı’ya mesaj verdiğini söyleyen Baran, “Meral Hanım, Batıya ‘beni görün, biz iktidar olursak sizin sözünüzden çıkmayacağız’ mesajını veriyor. Bunu yapan Akşener, partide omurgalı duruşu olan insanları barındır mı? Kullanacağı güne kadar kullandı, işi bittiğinde ise peçete gibi kullanıp attı. Olayın özeti bu” açıklamasında bulundu.

Operasyon emir ve direktifle yapıldı

Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Av. Hasan İlter, “Meral Akşener’in başını çektiği bu hareket, kökü dışarıda bir harekettir ve projedir. Proje partilerinin bir amacı vardır. Birilerinin dikte ettiği emirleri hayata geçirmek için kurulurlar. Meral Akşener’in amacı, içten darbe yapıp MHP’yi ele geçirmek ve 15 Temmuz 2016’da Amerika’nın yapmış olduğu darbede ülkücü hareketin sessiz ve tepkisiz kalmasını sağlayarak, darbenin amacına ulaşması için çalışmaktı. Bu gerçekleşmeyince, İYİ Parti’yi kurdu ve içerdeki bazı makam mevki peşinde koşanlar MHP’den ayrılarak Akşener’in peşine takıldılar. Yavuz Ağıralioğlu ile Koray Aydın bunlardan birkaçı. Bir kısmı bu partinin proje parti olduğunu ve Amerika’ya hizmet ettiğini anlayarak daha önce ayrıldılar. Aydın ve Ağıralioğlu’nun ise hâlâ partide olması HDP ve PKK’lıları rahatsız ediyordu. Bu operasyon emir ve direktiflerle yapılmış bir operasyondur. Bu operasyonlar burada bitmeyecek. İyi partideki ülkücülerin kökü tamamen kazınana dek bu operasyonlar sürecek. Sonra da İyi Parti malum çevrelerin partisi olarak seçime girecek” dedi. Zillet’in HDP’siz seçime gidemeyeceğini ve bu nedenle ülkücüleri bünyeden atacaklarını kaydeden İlter, şöyle devam etti:“Çete olarak adlandırdığım 6+1 ittifakının mensupları HDP ile seçime gitmek zorunda ve mecburiyetindedir. Kendilerine verilen emir ve direktifler nedeniyle buna mecburdurlar. O nedenle İP’teki görevden almalar bu operasyonun sadece bir parçası. Ülkücülerin kökleri kazınana kadar bu operasyon sürecek. HDP ve CHP’nin bünyesi bunları kabul etmez.”