  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Efeler’e yeni pazaryeri hazırlanıyor

Efeler Belediyesi korona virüsü salgın hastalığını en aza indirmek amacıyla, Cumhuriyet Mahallesi, Nevzat Biçer Parkı yanında bulunan otoparkı pazar yeri olarak Efelerli vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

2020-04-25 13:22:15 -
Efeler’e yeni pazaryeri hazırlanıyor

Efeler Belediyesi korona virüsü salgın hastalığını en aza indirmek amacıyla, Cumhuriyet Mahallesi, Nevzat Biçer Parkı yanında bulunan otoparkı pazar yeri olarak Efelerli vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay pazar kurulacak alanda incelemelerde bulundu. Başkan Atay’ın talimatıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otopark alanının pazar yeri olarak hazırlanması için düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Pazar esnafına ait sergi ve tezgahların, araları en az 3 metre olacak şekilde numaralandırılarak belirlendi.


Pazar yerlerindeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ulaşması için Başkan Atay’ın talimatıyla, 27 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren kurulacak olan geçici pazar yeri hafta içi her gün Efelerli vatandaşlara hizmet verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı