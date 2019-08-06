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Efeler Çevre Film Günleri, Ekim ayında yapılacak

AYDIN (İHA) –Aydın’da bu yıl Ekim ayında ilk kez düzenlenecek olan Efeler Çevre Film Günlerinde uluslararası yönetmenler doğa savaşını çekecek.

06 Ağustos 2019 Salı 11:10
Efeler Çevre Film Günleri, Ekim ayında yapılacak

AYDIN (İHA) –Aydın’da bu yıl Ekim ayında ilk kez düzenlenecek olan Efeler Çevre Film Günlerinde uluslararası yönetmenler doğa savaşını çekecek.


Efeler Belediyesi’nce jeotermal enerji santrallerinin canlı hayatına olumsuz etkinleri sanata yansıtılacak. “Efeler Çevre Film Günleri”nde film çekecek 3’ü yabancı 15 dolayında yönetmen bölgede incelemeler yapmak üzere Efeler’e geldi. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ekim ayında gösterime girecek 10 kısa filmin ileriki dönemlerde uluslararası alanda Efeler halkının sesi olacağını söyledi.


Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına etkinliği koordine eden Ödüllü Belgesel Yönetmenlerimizden Tahsin İşbilen, Almanya’dan Friederike Lorenz, Yunanistan’dan Sofia Kalvourtzi, İran’dan Miarabbas Khosravi ile kısa film çekecek Türk yönetmenler katıldı. Başkan Atay: “Bu proje için hiçbir beklentisi olmaksızın ilçemize gelip, ‘bizim de bir katkımız olsun’ diyen yönetmenlerimize, yurt dışından gelen arkadaşlarımıza Efeler halkı adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.



“Doğamızı Zehirleyemezler”


Başkan Atay, sözlerine şöyle devam etti: “Jeotermallerin hayatımızı ve doğayı nasıl etkilediği konusunda insanlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek; eğer zararlıysa da yaşam haklarını savunmaları için onlara önderlik yapacağımız konusunda söz vermiştik. Bu sözümü yerine getirebilmek, duyarlı bir yurttaş olduğumuzu gösterebilmek adına uluslararası olacak film gösteri günlerini düzenlemeye karar verdik. Bu çalışmalar Efeler’de yaşayan insanlarımızın yaşam hakkıyla ilgili. Nüfusun yüzde sekseni merkez mahallelerimizde. Merkeze yakın olan mahallemiz Kızılcaköy’de kredi anlaşması yapılmış. 350 milyon dolarlık jeotermal elektrik santrali kurulacak. Valilik binasının arkasına iki tane kuyu kurdular, oraya da jeotermal elektrik santrali kuracaklar. İki adet santral ise Yılmazköy ve İmamköy’de aktif. Efeler’de yaşayan insnaların ne zorluklar içeriisnde kalacağını ve ne kadar çabuk hastalanıp yaşamlarının kötü bir yöne gittiğini düşünün.”



“Siz de Göreceksiniz”


Efeler’de öncelikle senaryo çalışmaları için incelemeler yapacak olan yönetmenlerin, yaşanan vahamete yakından tanık olacaklarını da belirten Efeler Belediye Başkanı Atay, “Sizler çalışmalarınızı yaparken, filmlerinizi çekerken, çevreyi kötü bir şekilde etkilediğinin kanıtına sahip olacaksınız. Bu konuda toplumu aydınlatmak, vatandaşları duyarlı hale getirmek adına bizler kadar siz de bu görevi sahiplendiniz ve buraya geldiniz. Bizim çevre film festivali için görevimiz, sizin bu duyarlı davranışınızın fiziki altyapılarını sağlamaktır. Bu önemli konu hakkında Efeler ilçesindeki insanların bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve duyarlı hale gelmesi için her şeyi yapacağız.” diye konuştu.



10 Ekip Çalışacak


Efeler’de süreç içinde toplam 10 kısa filmin çekileceğini belirten Tahsin İşbilen, “Çekimleri boyunca, hem Türk katılımcı arkadaşlarımız hem yabancı katılımcı arkadaşlarımız bu konudaki sivil toplum örgütlerinden, meslek odalarından ve bu konuda mağduriyet yaşayan köylülerden görüş alacaklar. Her bir ekip bağımsız olarak bir film üretecek. Toplamda 5 adet Türk ekibin, 5 adet yabancı ekibin ortaya çıkartacağı 10 film hedefliyoruz.” dedi.



Efeler’e gelen yabancı yönetmenlere Moskova ve Lübnan’dan gelecek iki yabancı yönetmenin de katılacağını belirten İşbilen, “Ekim ayında çekilen filmlerin Efeler’de 5 günlük bir film maratonunda gösterilecek. Çok deneyimli yönetmenlerimiz bu filmleri daha sonra uluslararası festivallere taşıyacaklar.” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:10
  1. doğa
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