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Aktüel

Efeler Belediyesi işletme çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı

Efeler Belediyesi, korona virüs salgınında normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte bünyesinde bulunan işletmelerin açılmasından önce personellerine Kovid-19 testi yaptırttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:51:14 -
Efeler Belediyesi işletme çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı

Efeler Belediyesi, korona virüs salgınında normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte bünyesinde bulunan işletmelerin açılmasından önce personellerine Kovid-19 testi yaptırttı.


Geçtiğimiz günlerde Efeler Belediyesi Menderes Parkta düzenlenen personel eğitiminin ardından, işletmelerde çalışan personeller İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde kan verdi. 15 Haziran itibari ile hizmete giren Manolya Park ve Pınarbaşı Kafenin yanı sıra yakın zamanda hizmete girecek Menderes Parkta çalışan 67 personelin tamamı sağlık testine tabii tutuldu.


İlçede yaşayan tüm vatandaşların sağlığına hassasiyet gösteren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, personellerinin de sağlık durumuna hassasiyet ve tedbir ile yaklaşıyor.


Korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren işletmeler 15 Haziran’da Efeler halkının hizmetine açıldı.

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