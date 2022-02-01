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Spor Efecan Karaca transferinde kriz çıktı
Spor

Efecan Karaca transferinde kriz çıktı

Fenerbahçe, Efecan Karaca transferinde Sinan Gümüş engeline takıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 21:07:00 -
Efecan Karaca transferinde kriz çıktı

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki transfer pazarlığına Sinan Gümüş ismi damga vurdu. Sarı-Lacivertlilerin Efecan Karaca için, Sinan Gümüş + bir milyon Euro teklifi Alanya cephesi tarafından kabul edilse de Sinan Gümüş'ün Alanyaspor'a gitmek istememesi transferi çıkmaza soktu.

Sinan Gümüş, Antalyaspor ile anlaştı

Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'dan teklif alan Sinan Gümüş'ün Antalyaspor'a gitmek istediği, 30 yaşındaki futbolcunun eski kulübüyle maddi konularda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Sinan Gümüş net bir şekilde Alanya'ya gitmeyi reddederken, transferin gerçekleşmesi için tek çözüm yolu; Alanyaspor'un verdiği ücretin üzerine Fenerbahçe'nin ekleme yaparak Sinan Gümüş'ün maaşını Antalyaspor'un verdiği seviyeye çekmek olacak.

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