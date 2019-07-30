Efe Uygur kimdir? Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur

CHP belediye yönetimlerinde israfa dem vururken, CHP zihniyetindeki belediyelerde israfın haddi hesabı yok. Seçimlerde hiç bir işçiyi çıkarmayacaklarının sözünü veren CHP’li belediye başkanları seçilir seçilmez kendi görüşünde olmayan binlerce işçinin kalemini kırdı ve o işçilerin yerine kendilerine yakın kişileri işe aldı. Torpilde ve kayırmacılıkta sınır tanımayan CHP’li belediyelere bir yenisi Torbalı Belediyesinde eklenmişti. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur tarafından oğlu Efe Uygur'u belediye şirketine müdür olarak atamıştı. Gelen tepkiler üzerine belediye başkanı Baba Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u görevden almak zorunda kaldı. Efe Uygur görevden alınması çok zoruna gitmiş olacak ki, kendini eleştirenlere 'köpek' dediği iddia edildi.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un oğlu Efe Uygur, TORBEL’e müdür yardımcısı olarak atanmış ardından görevden alınmıştı. Efe Uygur geşen tepkilere yanıt vererek skandal bir paylaşımda bulundu.

Gelen tepkilere skandal cevap

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.’ye müdür yardımcısı olarak atamış ve Odatv de konuyu gündeme taşımış. İzgazete’nin haberine göre, Torbalı Belediye Başkanı Uygur’un müdür yardımcılığına atanan oğlu Efe Uygur ise skandal bir mesaj paylaş. Uygur, kendisine gelen tepkiler sonrasında kişisel sosyal medya hesabından “Allah’a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…” açıklamasında bulundu.

CHP'li belediye başkanı kendini müdür olarak atayıp ikinci maaş almıştı

İzmir’in Karaburun ilçesinin belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediyeye ait şirkete kendisini müdür olarak atamıştı. Girgin Erdoğan, belediyeye ait şirketten kendi maaşının haricinde 7 bin 500 TL maaş alıyordu. CHP'li belediye başkanlarının bu israfına halkın yoğun tepkileri sayesinde durdurulmuştu.