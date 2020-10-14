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Ekonomi "Efe arısı" ve "Gökçeada arısı" tescil edildi
Ekonomi

"Efe arısı" ve "Gökçeada arısı" tescil edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:25:23 -
"Efe arısı" ve "Gökçeada arısı" tescil edildi

ANKARA (AA) - Batı Ege, Güney-Batı Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerinde bulunan Efe arısı ve yayılma alanı Gökçeada olan Gökçeada arısı, Milli Tescil Listesi'ne eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yayılma alanı çam balı üretim bölgeleri olan Batı Ege, Güney-Batı Marmara ve Batı Akdeniz'de bal arısı türünün Efe arısı ırkı ve yayılma alanı Çanakkale Gökçeada olan, bal arısı türünün Gökçeada arısı ırkı Milli Tescil Listesi'ne girdi.

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