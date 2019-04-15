Edremit’te “Kanser-Farkındalık” etkinliği gerçekleştirildi

Balıkesir’in Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve fiziksel farkındalık oluşturmak amacıyla Edremit Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen basketbol müsabakasında kanser-farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Kanser Haftasıdolayısıyla “Farkında Ol Sevdiklerinle Kal” sloganıyla düzenlenen etkinlikte Edremit Belediyesi Gürespor ve İstanbul Üniversitesi Gelişim Kadın Basketbol Takımları arasında gerçekleşen basketbol müsabakası, pembe topla yapılan hava atışıyla başladı.

Kansere dikkat çekmek amacıyla maçta hava atışı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı tarafından pembe topla yapıldı. Ev sahibi ve konuk oyuncuları da giydikleri formalarla kansere dikkat çekti. Kapalı spor salonunun girişine stant açılarak halka konuyla ilgili broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte kanserin önemini vurgulamak için tüm seyircilere ve protokol üyelerine pembe, yeşil ve lacivert kurdeleler takıldı.

Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burakcan "Bilindiği gibi kanser ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. İlçemizde de bu sağlık sorununa dikkat çekmek amacıyla buradayız. İlçemizde faaliyetlerimiz, hem hastanede hem de sağlıklı yaşam merkezlerimizde erken tanı amaçlı yaptığımız testlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızı tahlillerini yaptırmak ve tanılarını daha erken koymak üzere merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kanserin artık en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Kaymakam Ali Sırmalı, "Kanserle mücadelede özellikle erken tanı çok önemli. Bugün biz burada erken tanıyla ilgili olarak bir farkındalık oluşturmak için bayan basketbol maçında pembe top ile bir hava atışı yaptık. Bu farkındalık için her iki takım oyuncularına bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Sırmalı, Edremit’te kanserde erken tanıyla ilgili hem devlet hastanesinde hem de sağlıklı yaşam merkezinde çalışmalar olduğunu belirterek, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Etkinliğe, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.