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Edremit’te feci yangın! Alevler sahile yaklaştı

Balıkesir'in Edremit Körfezinde Akçay ve Dalyan arasındaki sazlık alanda çıkan yangın yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gelen İhbar üzerine bölgeye gitti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:11
Edremit’te feci yangın! Alevler sahile yaklaştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yangın çıkan sazlık alanın yakınındaki bir ev, önlem amacıyla boşaltıldı.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi ile Burhaniye ilçesi arasındaki Dalyan mevkisinde deniz kıyısına yakın sazlık bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına iki helikopterle de destek veriliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.  

"Tedbir amacıyla bir ev boşaltıldı"

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalyan mevkisinde başlayan sazlık yangınının yerleşim alanına yakın olduğunu söyledi.

Sırmalı, söndürme çalışmalarına devam edilen bölgedeki iki konuttan birinin boş olduğunu, diğerinin ise tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktardı.

Alevlerin herhangi bir araca ya da eve sıçramadığını, sadece sazlık alanda devam ettiğini belirten Sırmalı, "Havadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, karadan ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit, Zeytinli, Akçay ve Burhaniye Grup Amirliği ekipleri ile arazözlerle yangını sürdürme çalışmaları sürüyor" dedi.

Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit Kara yolu üzerindeki bazı noktalarda da kara yoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor.

Hayvanlar telef oldu

Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti.

Alevler sahile kadar indi

Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi. Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu.

Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.

Helikopterden söndürme çalışması

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Balıkesir'den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:11
  1. Balıkesir
  2. Edremit Körfezi
  3. Akçay
  4. Dalyan
  5. yangın
  6. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı
  7. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü

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  • mutlumutlu22 dk önce
    bu ormanların hata sonucu yandığını düşünmüyorum..ey bu ormanları yakanlar, cehennem de sizi yakacak, merak etmeyin...

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