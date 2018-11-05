Edremit'te feci kaza! Yaralıları itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, kamyonet içinde sıkışan 3 yaralıyı, itfaiye ekipleri kurtardı.



Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Koca Seyit Havalimanı kavşağında meydana geldi. M.O. yönetimindeki 10 P 9671 plakalı kamyonet ile A.K. yönetimindeki 10 H 3491 plakalı otomobil ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Hatice O., Emine Ç. ve Meryem Ç. çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkıştı. Çevredekiler jandarma ve 112 Acil ekipleri ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.