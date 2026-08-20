Edremit’te dev yatırımda sona yaklaşıldı!

Edremit’in üretim ve istihdamına yeni bir ivme kazandırması hedeflenen TDİOSB’de kritik aşamaya gelindi. Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi’nde (TDİOSB) altyapı çalışmalarında yüzde 85 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Kesin tahsis işlemlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, altyapı çalışmalarının da yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Yapı ruhsatı verme sürecinin başlatıldığı projede yatırımcıların tesislerini kuracağı döneme geçiliyor.

Edremit’in ekonomik geleceği açısından önemli yatırımlardan biri olarak gösterilen Edremit TDİOSB’de çalışmalar hızla ilerliyor. Zemin iyileştirme ve saha düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından altyapı uygulamalarına geçilirken, projede fiziki gerçekleşme yüzde 85 seviyesini aştı.

Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu üyeleri, devam eden çalışmaları yerinde incelemek amacıyla şantiyede saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Cebeci, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz Diker, TDİOSB Bölge Müdürü Selma Tekçe ve teknik kontrol ekibi katıldı.

2026 sonunda tamamlanması bekleniyor

Saha incelemesinde atıksu, yağmursuyu, içme ve kullanma suyu, sulama suyu, çevre duvarı, drenaj, elektrik ve telekom altyapısına yönelik devam eden imalatlar değerlendirildi.

Teknik ekipten çalışmaların mevcut durumu, fiziki ilerleme oranları ve tamamlanma takvimi hakkında bilgi alan Yönetim Kurulu üyeleri, altyapı çalışmalarının 2026 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

“ Altyapıda yüzde 85 seviyesine ulaşıldı”

Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, saha incelemesinin ardından yaptığı değerlendirmede, projenin artık yatırım aşamasına geldiğini söyledi.

Ertaş, "Edremit TDİOSB artık sadece bir proje değil, sahada yükselen ve yatırım aşamasına geçen büyük bir ekonomik kalkınma yatırımıdır. Altyapıda yüzde 85 seviyesine ulaşmış olmamız son derece önemli. Artık yatırımcılarımızın sahaya ineceği döneme giriyoruz" dedi.

Kesin tahsis ve yapı ruhsatı süreçlerinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Ertaş, kesin tahsis işlemlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ertaş, "Kesin tahsis işlemlerimizi sürdürüyoruz. Yatırımcılarımız için yapı ruhsatı verme sürecini de başlattık. Kesin tahsis işlemlerimizi 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte parsellerimizin kesin kabul aşamasına geçilmesiyle birlikte yatırımcılarımızı kesin kabul sözleşmelerini yapmak üzere davet edeceğiz. Artık Edremit TDİOSB’de yatırımın önündeki en önemli eşiklerden biri aşılmış durumda" diye konuştu.

1500 kişilik doğrudan istihdam hedefleniyor

TDİOSB’nin yalnızca bir sanayi yatırımı olmadığını, Edremit ve Körfez ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak stratejik bir proje olduğunu vurgulayan Ertaş, yatırımın istihdam boyutuna da dikkat çekti.

Ertaş, yaklaşık bin 500 kişilik doğrudan istihdam hedeflendiğini belirterek, yatırımın üretim, lojistik, ticaret, hizmet ve yan sektörlerde de önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturacağını söyledi.

"Edremit’in üretim gücünü artıracak, tarım sektörünü modernize edecek, yeni yatırımları bölgeye çekecek ve ilçemizin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak çok önemli bir yatırımdan söz ediyoruz" diyen Ertaş, TDİOSB’nin hayata geçmesiyle Edremit’in modern jeotermal sera üretiminde önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.

Yatırımcılar için yeni dönem

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasına paralel olarak yatırımcıların parsellerindeki süreçlerin de hızlandırılması planlanıyor. Yapı ruhsatı verme sürecinin başlatıldığı TDİOSB’de, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte parsellerin kesin kabul aşamasına geçilmesi ve yatırımcıların kesin kabul sözleşmelerini imzalamak üzere davet edilmesi hedefleniyor.

Kesin tahsis işlemlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların tesis kurma sürecinde önemli bir aşamanın daha geride bırakılması bekleniyor.

Jeotermal kaynakla modern sera teknolojisini buluşturan Edremit TDİOSB’nin; üretim, istihdam, ihracat ve bölgesel kalkınma hedefleriyle Körfez ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Altyapıda yüzde 85 fiziki gerçekleşmeye ulaşan, yapı ruhsatı süreci başlayan ve kesin tahsis işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Edremit TDİOSB’de gözler artık yatırımcıların sahaya ineceği döneme çevrildi.