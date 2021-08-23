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Gündem Edremit orman yangını son durum | Kazdağları orman yangını söndürüldü mü?
Gündem

Edremit orman yangını son durum | Kazdağları orman yangını söndürüldü mü?

Balıkesir orman yangını | Türkiye uzun süre orman yangınlarıyla mücadele etti. Son yangın haberi ise Balıkesir Edremit’ten geldi. Peki, Edremit orman yangını kontrol altına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 11:33:00 -
Edremit orman yangını son durum | Kazdağları orman yangını söndürüldü mü?

Balıkesir orman yangını  | Türkiye günlerce orman yangınlarıyla mücadele etti. Son yangın haberi ise Balıkesir Kazdağları’ndan geldi.

Edremit orman yangını son durum | Kazdağları orman yangını söndürüldü mü?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

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Yorumlar

karlıdağlar

yakan yakana; eh! nasılsa cezalar hafiften. sigara yakar gibi orman yakıyorlar.kim ceza almış?
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