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Edremit Belediyesi’nde sosyal medya üzerinden dans etkinliği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dahilinde sosyal medya üzerinden bir dans etkinliği düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:14:34 -
Edremit Belediyesi’nde sosyal medya üzerinden dans etkinliği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dahilinde sosyal medya üzerinden bir dans etkinliği düzenledi. 19 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ilçede etkinlik şimdiden büyük ilgi gördü.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs evlerde kutlanacak. Edremit Belediyesi’de 19 Mayıs etkinlikleri dahilinde sosyal medya üzerinden dans etkinliği düzenledi. Yarışmaya katılacaklar hazırlayacakları videoları Edremit Belediyesi’ni etiketleyerek sosyal medyada paylaşacak. Paylaşımlar üzerinden yapılacak çekilişte 10 kişiye çeşitli hediyeler verilecek.


Edremit Belediyesi’nden yapılan açıklamada “En Güzel Dans videosunu ben çekerim diyorsanız çektiğiniz videolarınızı 30 saniyeyi geçmeyecek şekilde belediyenizi etiketleyerek paylaşın.” Denildi. Etkinliğe 18 Mayıs’a kadar katılım olabilecek.

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