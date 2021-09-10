Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediyesini kim kazanda? Edremit seçim sonuçları

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü gösterisinden bir rezalete imza atılmıştı. İçişleri Bakanlığı da soruşturmanın selameti açısından Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın merkeze çekildiğini duyurdu. Edremit’teki Türkiye’yi ayağa kaldıran skandal görüntüler sonrası vatandaşlar Edremit Belediyesi’Nin hangi partide olduğunu merak ediyor.

Edremit Belediyesi hangi partide?

31 Mart 2019 Edremit Belediyesi seçim sonuçlarına göre CHP adayı (İYİ Parti de CHP adayını destekledi) Selman Hasan Arslan oyların yüzde 45,71’ini alarak Edremit Belediye başkanı seçildi. AK Parti’nin desteklediği Cumhur İttifakı MHP’nin adayı Tuncay Kılıç ise oyların yüzde 36,22’sini aldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan kimidr?

Selman Hasan Arslan, 1957 yılında Edremit / Mehmetalan’da dünyaya geldi. İlkokulu Mehmetalan İlkokulunda, orta ve liseyi Edremit Lisesinde tamamlayan Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulunu kazandı. 1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit'te çalışmaktadır. Arslan, 2009-2014 yılları arasında Zeytinli Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2019 yılında CHP'den Edremit Belediye Başkan Adayı gösterilmiş ve seçimi kazanmıştır. Halen Edremit Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.