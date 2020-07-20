EDOK Komutanlığı camisine kavuştu

Faruk Arslan İstanbul

Allah diyenin cezalandırılıp, camilerin kapısına kilit vurulan dönemi geride bırakan Türkiye’de, Peygamber Ocağı da aslına rücu ediyor. TSK’da Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nın en büyük ihtiyaçlarından biri olan camii eksikliği, TOKİ’nin devreye girmesiyle giderildi ve EDOK Camii ibadete açıldı.

EDOK’a yakıştı

28 Şubat zulmünün sona ermesi ve FETÖ iblislerinin defedilmesiyle aslına rücu ederek milletle kucaklaşan Peygamber Ocağı’nda sevindirici bir gelişme daha yaşandı. TSK’da Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nın (EDOK) cami talebi üzerine harekete geçen TOKİ’nin 2019 yılında yapımına başladığı EDOK Camii’nde mutlu sona erişildi.

Akit’in edindiği bilgilere göre; EDOK Komutanlığı’nın 2017 yılındaki cami talebi, Milli Savunma Bakanlığı’nca uygun görüldü. MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı tarafından proje çizimi gerçekleştirildi. Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yapımını üstlendiği EDOK Camii’nin ihalesi 29.03.2019’da imzalanarak çalışma başladı. EDOK Camii, 4 Nisan’da tamamlanarak kapılarını açtı.

Beş vakit Allahu ekber

Selçuklu mimarisiyle inşa edilen ve mütevazı görünümüyle EDOK’a renk katan cami için Ankara Müftülüğü’nün geçici imam görevlendirdiği, kadrolu imamın ise atama aşamasında olduğu öğrenildi. ‘Allahu ekber’ nidalarının beş vakit göğe yükseldiği EDOK Camii’nde 300 kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Kapalı alanı 327.2 m2, avlusu 640 m2 olan ibadethanenin mahfil katı ise 90.1 metrekare ebadında.