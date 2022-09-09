Edis ve Gazapizm konserinde tekmeler havada uçuştu

Şarkıcı Edis ve Gazapizm, Bursa'da bir alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen konserde sahne aldı. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği konserde kavga çıktı. Taciz iddiasından dolayı çıkan kavgada onlarca kişi, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Konser alanı adeta savaş alanına döndü.

Dün akşam Bursa'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen konserde şarkıcı Edis Görgülü ve rapçi Gazapizm sahne aldı. Kalabalık nedeniyle zaman zaman izleyiciler arasında bazı gerginliklerin yaşandığı konser alanında birden bire taciz iddiası ortaya çıktı. Taciz iddiası ile 'yan bakma' tartışması, konseri izlemeye gelenler arasında büyük bir tartışmaya ve arbedeye neden oldu.

Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

Konser alanındaki büyük kalabalığın ortasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Onlarca kişi, tekme ve yumruklarla konser alanında birbirlerine girdi. Konser alanının dışına da taşan ve orada da devam eden yüksek tansiyonlu kavga, orada bulunan diğer kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.