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Aktüel

Edirne'nin lagün göllerindeki flamingolar ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:54:04 -
Edirne'nin lagün göllerindeki flamingolar ilgi görüyor

EDİRNE (AA) - Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Edirne'nin Enez ilçesindeki lagün göllerine gelen flamingolar, görenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Lagün göllerinin sığ sularında beslenen ve pembe tüyleriyle ilgi çeken flamingolar, görsel şölen sunuyor.

Doğa fotoğrafçıları ve tatillerini Saros Körfezi'nde geçiren vatandaşlar, flamingoları görmek ve fotoğraflamak için bölgeye geliyor.

Tatil için bölgede bulunan İpek Deniz, AA muhabirine, flamingoların güzel görüntüsünden etkilendiğini söyledi.

Lagün göllerinde dinlenen ve beslenen flamingoların güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Deniz, "Flamingoların bu kadar erken gelmesini beklemiyorduk. Görünce hemen durduk ve güzelliklerini seyretmeye başladık. Bu arada fotoğraf da çektik. Böyle güzel bir ana şahit olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.




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