Edirne'den acı haber geldi!
Edirne'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel sularına kapılan 78 yaşındaki Veysel Evren'in cesedi bulundu.28 Kasım 2018 Çarşamba 16:44
Edirne'nin Oğulpaşa Köyü'nde selde kaybolan 78 yaşındaki Veysel Evren'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeninin evinin etrafında suyun içinde bulunduğu öğrenildi.
Minibüsler yan yattı
Edirne'de gece etkisini artırarak yağmaya devam eden sağanak nedeniyle hastaneyi su bastı, yolda kalan minibüsler yan yattı.
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