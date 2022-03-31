Edirne'deki vahşette şok eden 'altın' detayı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde Mehmet Güner (76), oğlu Mehmet (55), gelini Filiz (47) ve torunu Anıl Güner'in (26) dün evde silahla vurulmuş cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlıların biri savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, B.E. (25) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı yakalandı

Zanlının Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol denetiminde yakalandığı öğrenildi.

Motosikletle kanlı kıyafetlerinden şüphelenen güvenlik güçlerine kaza yaptığını söyleyen zanlının durumundan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındığı ifade edildi.

İfadesinde olayla ilgisi olmadığını ve olay sırasında Elmalı köyünde bulunmadığını söylemesine rağmen B.E'nin baz istasyonu kayıtlarında köyde olduğu bilgisinin elde edildiği belirtildi.

İfadeler alındı

Olay gecesi Anıl Güner’in, köy kahvesinde birlikte oturup sohbet ettiği arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu.

Parasını altına yatırdığını söylemiş

Anıl Güner'in, köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi.

Anıl Güner'in daha önce de sosyal medya hesabından kiralamak için kiralık tarla aradığı yönünde paylaşımlar yaptığı ve yakınlarının uyarısı üzerine paylaşımını sildiği belirtildi.

Köy halkı silah sesi duymamış

Bu arada, olay üzerine büyük tedirginlik yaşayan Elmayı köyü halkı, 4 kişinin öldürüldüğü gece silah sesleri duymadıklarını anlattı.

Kahveci konuştu

Anıl Güner'i son gören kahvehaneci Tuncay Keser, ''Anıl kendini övmeyi seviyordu. Sürekli parasının olduğunu anlatıyordu. Euro ve dolarlarının olduğunu, yüklü miktarda da altın yaptırdığını anlatıyordu'' dedi.

İşkence iddiası

Hayatını kaybeden Anıl Güner'in yüzünün olay günü kesici aletle defalarca kesildiği de iddia ediliyor.

Valiliğin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunduğu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

Toprağa verildiler

Ailenin cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınlarınca alınıp köye götürüldü.

Köy camisinde, öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Güner ailesinin cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.