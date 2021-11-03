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Gündem Edirne'deki sınır kapılarından 15 bin 988 yolcu geçti
Gündem

Edirne'deki sınır kapılarından 15 bin 988 yolcu geçti

Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saat içinde 15 bin 988 yolcu geçiş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 17:10:00 -
Edirne'deki sınır kapılarından 15 bin 988 yolcu geçti

Kapıkule Kara ve Gar sınır kapıları ile Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarından son 24 saatte 5 bin 132'si Türkiye'ye giriş, 5 bin 509'u Türkiye'den çıkış olmak üzere 10 bin 641 yabancı uyruklu geçti.

Aynı sürede, 2 bin 355'i giriş, 2 bin 992'si de çıkış olmak üzere 5 bin 347 Türk vatandaşının geçtiği sınır kapılarından, toplam 3 bin 825 otomobil geçiş yaptı. Otomobillerin bin 731'i giriş, 2 bin 94'ü ise çıkış yaptı.

Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 49'u giriş, 67'si çıkış yapmak üzere 116 otobüs ile 2 bin 457'si giriş, 2 bin 172'si de çıkış olmak üzere 4 bin 629 tır geçti.

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