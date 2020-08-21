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Aktüel Edirne'deki şantaj ve darp davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Edirne'deki şantaj ve darp davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının 4. celsesi görüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:39:34 -
Edirne'deki şantaj ve darp davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın 4. celsesine tutuklu sanıklardan O.K, Ş.G. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.Y. ve avukatları katıldı. Belediye Başkanı Gürkan duruşmaya katılmadı.

Basına kapalı görülen duruşmaya katılanlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alındı.

Şüpheli S.Y, savunmasında üzerine atılı iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını belirtti.

Hali vaktinin yerinde olduğunu, iddianamedeki isnatları yapması için bir menfaate ihtiyacı bulunmadığı belirten S.Y. tutuklu sanıkların da serbest bırakılması gerektiği inancını taşıdığını ifade etti.

Sanık S.A. ise üzerine atılı suçları kabul etmeyerek bir buçuk yıldır tutuklu oması nedeniyle çok mağdur olduğunu anlattı.

Yaklaşık iki saat süren yargılama sonunda mahkeme heyeti, O.K, Ş.G. ve S.A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından 3 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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