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Edirne'de yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ'cü gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olarak meslekten ihraç edilmiş 3 polis, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:00
Edirne'de yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ'cü gözaltına alındı

"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde olan bir grubu tespit etti.

Yakalanan gruptakilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polislikten ihraç edilen Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:00
  1. Yunanistan

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