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Aktüel Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 şüpheli sınırda yakalandı
Aktüel

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 şüpheli sınırda yakalandı

Şüphelilerden FETÖ üyesi 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:19:36 -
Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 şüpheli sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri Diyarbakır'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede sınırdan yurt dışına kaçma girişiminde oldukları belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.S.A, N.E. ve M.E'nin FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlendi.

M.S.A. soruşturmasının sürdüğü Diyarbakır'a gönderildi.

Adliyeye sevk edilen N.E. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.




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