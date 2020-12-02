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Aktüel Edirne'de yoğun caddelere kişi sınırlaması getirildi
Aktüel

Edirne'de yoğun caddelere kişi sınırlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:29:17 -
Edirne'de yoğun caddelere kişi sınırlaması getirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi.

Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi.

Buna göre, Saraçlar ve Çilingirler caddelerine Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki Usul ve Esaslara uygun olarak her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırıldı.

Bariyerlerin getirildiği caddelere kontrollü olarak girişler sağlanacak.



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