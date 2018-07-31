Edirne'de yakalanacağını anlayan FETÖ'cü nehre atladı

"Hudut Kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim Köyü'nde yaptığı kontrolde, aralarında KHK ile ihraç edilen eski Başbakanlık Başmüfettişi A.B.'nin de olduğu F.B. ve H.D.'yi yakaladı.

Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama kaydı olduğu tespit edilen S.D. ise Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

A.B., F.B. ve H.D. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken, kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.