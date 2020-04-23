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Edirne'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan'da çocukların yüzünü güldürdü

2020-04-23 15:10:38 -
Edirne'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan'da çocukların yüzünü güldürdü

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çocuklara oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmayan ekipler, mahalle mahalle gezerek koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan çocukları ziyaret etti.

Ellerinde oyuncaklarla ekipleri karşılarında gören çocuklar, sevinç yaşadı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal da ekiplerle çocuklara oyuncak ve bayrak dağıttı.

Valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları bir taraftan da vatandaşlara hizmete devam ediyor.


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