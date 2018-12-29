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Edirne'de uyuşturucu operasyonu... Özel bölmede şaşırtan düzenek

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda düzenlendi. Bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken bazı şüpheliler de gözaltına alındı. Bu arada, şüphelilerden birinin evinde özel bir bölme olduğu fark edildi. Bölmede, eve haber verebilmek için özel bir zil düzeneği kurulduğu ortaya çıktı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:49
Edirne'de uyuşturucu operasyonu... Özel bölmede şaşırtan düzenek

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Keşan ilçesinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, birçok evde arama yapıldı.

Arama sırasında uyuşturucu hapları klozete attığı belirlenen kadının evinin bahçesindeki bir bölümde hassas terazi ile küçük ebatlarda kilitli poşetler bulundu. Bu bölüm ile ev arasında irtibatı sağlayan, zil sesi ile uyarı veren bir düzenek de tespit edildi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:49
  1. Edirne
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. özel düzenek
  4. özel bölme
  5. polis

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