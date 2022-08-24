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Yerel Edirne'de uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı var
Yerel

Edirne'de uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı var

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 15:35:00 -
Edirne'de uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı var

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2 şüphelinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüpheliler U.K. ve Ö.K'nın Yenimescit Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada, 6 kilo 400 gram eroin, 22 gram esrar, 9 gram metemfetamin, 7 gram kenevir tohumu, 11 sentetik ecza ele geçirildi.

Ekiplerce 2 zanlı gözaltına alındı.

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