  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de turistleri taşıyan yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Edirne'de turistleri taşıyan yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:07:40 -
Edirne'de turistleri taşıyan yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan plakalı CC 2369 AP plakalı yolcu otobüsü, Hamzabeyli - Edirne kara yolunun 8. kilometresinde E.A'nın kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü E.A ile araçlarda yolcu olarak bulunan V.V, T.E. ve A.M. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otobüste bulunan diğer yolcular başka bir araçla gidecekleri yere gönderildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti
Gündem

Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti

Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'nın Doğu Akdeniz’deki hamleleri nedeniyle bu hafta Türkiye’y..
ABD medyasından tepki çeken tavır
Medya

ABD medyasından tepki çeken tavır

ABD basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

Hocalı katliamının komutanı gebertildi
Gündem

Hocalı katliamının komutanı gebertildi

Hocalı katliamında aktif rol alan ve Ermenistan ordusu tarafından üstün hizmet madalyası verilen Albay Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu t..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay