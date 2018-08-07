Edirne'de trafik kazası: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Keşan'da ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.07 Ağustos 2018 Salı 09:19
Şahin Bayraktar'ın kullandığı panelvan, Beyendik beldesi girişinde Muammer Gülverin idaresindeki otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Gülverin ile aynı araçtaki Mustafa Yergök ve Adem Dak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Panelvanda sıkışan sürücüsü Bayraktar ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bayraktar, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hatanesi'ndeki müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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