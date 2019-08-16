Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hüsnü Kaykın (46) yönetimindeki OB MX 43 yabancı plakalı otomobil, Sarpdere köyü yakınlarında Hilmi Özkaynak (73) idaresindeki 22 PB 541 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler Kaykın ve Özkaynak ile araçlarda bulunan Nuriye Kaykın (41), Zeyne Kaykın (17), Yunus Emre Kaykın (8), Zeynep Balcılar (49) ve Elif Merve Balcılar (21) Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Balcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.