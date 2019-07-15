Edirne'de 'torbacı' operasyonu! 8 tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı. Satıcıların kent merkezi, Keşan ilçesi ve İstanbul'da oldukları belirlendi. Özel hareket polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, yapılan aramalarda 9 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 bin uyuşturucu hap, 500 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 bin TL ele geçirildi, 16 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevi firarisi Ş.K. ile E.D., Y.D., H.E., K.A., M.U., T.T. ve Y.U. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.