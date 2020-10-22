Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir köy muhtarının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası köyde topluca kullanılan alanlar tedbiren 14 gün süresince kapatıldı.
Siğilli Köyü Muhtarı Kadir Yotaz, şikayetleri nedeniyle Keşan'daki özel bir hastaneye başvurdu.
Semptomları nedeniyle muhtara yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yotaz, hastanede tedavi altına alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı nedeniyle köyde cami, kıraathane, restoran gibi vatandaşların toplu şekilde kullandığı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı.