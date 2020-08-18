Edirne'de tarihi eser operasyonu
159 adet sikke, 3 yüzük, 111 obje olmak üzere toplam 273 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirildi
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.
Polis ekipleri, yaptıkları araştırma ve çalışma sonrasında, S.B'nin evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, 159 adet sikke, 3 adet yüzük, 111 obje olmak üzere toplam 273 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirildi.