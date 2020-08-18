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Aktüel Edirne'de tarihi eser operasyonu
Aktüel

Edirne'de tarihi eser operasyonu

159 adet sikke, 3 yüzük, 111 obje olmak üzere toplam 273 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:13:04 -
Edirne'de tarihi eser operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırma ve çalışma sonrasında, S.B'nin evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, 159 adet sikke, 3 adet yüzük, 111 obje olmak üzere toplam 273 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirildi.

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