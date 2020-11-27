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Aktüel Edirne'de sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
Aktüel

Edirne'de sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:31:53 -
Edirne'de sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de pek çok ürünün uygun fiyata bulunabildiği komşu ülkelerden gelenlerin de alışveriş için tercih ettiği pazar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Cuma günleri kurulan züccaciyeden, tekstile, meyve sebzeden, tuhafiyeye çeşitli ürünlerin satıldığı, halk arasında "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 2 hafta süreyle kapatıldı.

Bulgar vatandaşlarının sıklıkla geldiği pazarın kapatıldığı, Bulgaristan'daki yayın organlarından ve sosyal medya gruplarından duyuruldu. Buna rağmen kente bu durumdan bilgisi olmadan gelen az sayıdaki kişi pazarın kapısından geri döndü.

Bu arada Bulgaristan'da da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle son günlerde Bulgar turistlerin kente gelişlerinin azaldığı gözleniyordu.

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