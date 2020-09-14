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Aktüel Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 00:39:17 -
Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Y, Sultaniçe köyündeki bir lokantada arkadaşı Ergün B. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Y. önce Ergün B'ye, olay yerinden kaçarken de aralarında husumet bulunan Sebahattin I'ya silahla ateş etti.

Sebahattin I. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Ergün B. ise Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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