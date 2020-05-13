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Aktüel

Edirne'de piknik yaparak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:09:05 -
Edirne'de piknik yaparak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 8 kişiye toplam 3 bin 136 lira ceza verildi.

Jandarma ekipleri, Büyükdöllük, Değirmenyeni ve Karakasım köylerinde bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Bölgede piknik yapan ve kurallara uymayan 8 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392'şer lira ceza uygulandı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

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