Edirne'de otomobilin kapı koluna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin kapı koluna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye giriş yapan şüpheli otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada sağ kapı kolunun içerisindeki siyah çorapta 98 gram, jelatin kağıda sarılı da 1,17 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G, T.Ü ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.