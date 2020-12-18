  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de öğretmenler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi
Aktüel

Edirne'de öğretmenler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:29:43 -
Edirne'de öğretmenler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğretmenler ve idareciler, yeni tip koronavürs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan Türk Kızılay kan bağış çadırına gelen öğretmenler, verilen formları doldurdu.

Kentteki çeşitli okullarda göre yapan öğretmen ve idareciler, kan vermek için sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Metin Kıray, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu söyledi.

Kamu kuruluşlarının bu dönemde kendilerine destek verdiğini belirten Kıray, şöyle konuştu:

"Hafta içi 10.00-19.00, hafta sonları 10.00-17.00 arası kan merkezinde kan verilebilir. Bu konuda 'www.kanver.org' adresinden randevu alarak sokağa çıkma yasağından muaf olarak vatandaşlarımız kan verebilirler. Bu konuda araç isterlerse de kendilerini araçla evlerinden alıp kan merkezimize getiriyor, bağışta bulunduktan sonra da evlerine götürüyoruz. Bugün de öğretmenlerimiz kan bağışına destek oldu. Çok teşekkür ederiz."

Geçen yıl Türkiye'de nüfusa göre kan alımını artıran ikinci ilin Edirne olduğunu aktaran Kıray, bu yıl birinci olmayı hedeflediklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da öğretmenler olarak "Her Bağış Üç Hayat" protokolü çerçevesinde "Her Damlada Hayat Var" sloganı ile kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini dile getirdi.

Bu arada, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyesi öğretmenler de kan bağışına destek verdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü
Gündem

Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü

Eskişehir'de bulunan ocaklardan çıkarılan beyaz altın ya da diğer adıyla lületaşı için Çin dahil olmak üzere birçok ülke sıraya girdi...
Türk SİHA'larını övüp yardım istedi
Dünya

Türk SİHA'larını övüp yardım istedi

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA'larının dünyanın en moderni olduğunu belirterek bunu Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Kar..
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Gündem

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip olan ve toplam maliyeti 13.6 milyar TL'ye mal olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi o..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay