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Aktüel Edirne'de muhtarların desteğiyle "uzay çadırı" kuruldu
Aktüel

Edirne'de muhtarların desteğiyle "uzay çadırı" kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:57:34 -
Edirne'de muhtarların desteğiyle "uzay çadırı" kuruldu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde, köy muhtarlıklarının destekleriyle planetaryum (uzay çadırı) kuruldu.

Köy muhtarlıklarının destekleriyle Kaymakamlık öncülüğünde spor salonuna kurulan 36 metrekare büyüklüğündeki planetaryum törenle açıldı.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, özel hazırlanmış projektörden ve küresel bir tavandan meydana gelen çadırda öğrenciler, küresel tavana yansıtılan gökyüzü simülasyonu ile gezegenler ay, takımyıldızlarının yanı sıra birçok astronomik olayı izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam İlyas Öztürk, 30 kişi kapasiteli çadırın öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artıracağını belirtti.

Muhtarlıkların katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında uzay bilimi ve teknolojilerinin öneminin doğru bir şekilde öğrencilere aktarılacağını vurgulayan Öztürk, "Geleceğimiz olan evlatlarımıza büyük katkı sağlayıp farkındalık yaratacak planetaryum çadırı ilçemiz için son derece önemlidir. Çevre ilçeler için çekici bir bilim merkezi halini alacak olan planetaryumla ilçemizdeki okullarda öğrenim gören 980 öğrencimize farklı ve keyifli bir uzay yolculuğu ile tecrübe kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Öztürk; Adasarhanlı, Büyükaltıağaç, Kadıdondurma ve Serem köylerinin muhtarlarına projeye sağladıkları finans desteğinden dolayı teşekkür etti.

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