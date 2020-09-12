  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de maske takmayan pazarcılara para cezası kesildi
Aktüel

Edirne'de maske takmayan pazarcılara para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:22:39 -
Edirne'de maske takmayan pazarcılara para cezası kesildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan pazar esnafına idari para cezası uygulandı.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadelede pazarlarda sıkı denetim uygulanıyor.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, Zabıta Müdürlüğüne bağlı denetim ekibinin koronavirüs tedbirlerine uymayan iki pazar esnafına para cezası uyguladığını belirtti.

Halk sağlığını korumak için denetimlerin süreceğini aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Belediyemiz Zabıta Amirliğince hayvan pazarımızda başladığımız salgın denetimlerine sebze pazarımızda sıkı şekilde devam etti. Pazarda tedbirlere uymayarak maske takmayan iki esnafa zabıta amirliğimizce idari para cezası kesildi. Tüm hemşehrilerimizi salgına karşı duyarlı olmaya ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...
Gündem

CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda bazı özel şirketlere müzakere edilmeden el koyacaklarını söyledi. ..
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı