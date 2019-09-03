Edirne’de lastik bot içerisinde 32 düzensiz göçmen yakalandı Edirne’de, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerce, Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan’a geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne’de, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerce, Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan’a geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 02 Eylül 2019 tarihinde saat 11:00’da, Edirne ili Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen (7 erkek, 7 kadın, 18 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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