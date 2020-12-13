  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı
Aktüel

Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:13:31 -
Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü ve Selimiye Camisi Külliyesi Alan Yönetim Başkanı Yusuf Şamiloğlu Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Fotoğrafları inceleyen Güneren, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofradaki sürpriz", haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Edirne'deki sığınmacı hareketi", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" adlı fotoğrafına oy kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de yaşam kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un kaydettiği "Tır dorsesinde umuda yolculuk", Fecri Barlık'ın görüntülediği "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü ve Selimiye Camisi Külliyesi Alan Yönetim Başkanı Yusuf Şamiloğlu ise yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in çektiği "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Van'da çığ felaketi" ve spor kategorisinde Kate Green'in çektiği "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğrafını seçti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
Siyaset

Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi

Bir grup CHP'li tarafından düzenlenen CHP Covid-19 Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.
HDP'li vekilden fıkra gibi açıklama: HDP ülkeyi bölmek isteyen parti değildir
Siyaset

HDP'li vekilden fıkra gibi açıklama: HDP ülkeyi bölmek isteyen parti değildir

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç TBMM'de yaptığı konuşmada, "HDP, ülkeyi bölmek isteyen bir parti değildir. Bü..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay