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Aktüel Edirne'de Kovid-19'la mücadeleye "8x8" katkı
Aktüel

Edirne'de Kovid-19'la mücadeleye "8x8" katkı

Edirne'de salgınla mücadele kapsamında her gün "8x8 amfibik araçla" yoğunluğun oluştuğu cadde ve sokaklar 8 saat boyunca dezenfekte ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:50:45 -
Edirne'de Kovid-19'la mücadeleye "8x8" katkı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında her gün görüntüsüyle de ilgi çeken "8x8 amfibik araçla" cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, AFAD'a ait amfibik araçla trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi, ara sokaklar ile kentin çeşitli noktalarına dezenfekte uygulaması yapıyor. Görüntüsüyle ilgi odağı olan 8 tekerlekli amfibik araç 8 saat boyunca görev yapıyor.

Edirne'de esnaf ve vatandaşlar Kovid-19'la mücadelede sık sık karşılarına çıkan amfibik aracın da tedbirler kapsamında kullanılmasından memnun olduklarını belirtiyor.

- "8 tekerlekli aracı görünce şaşırıp kalan oluyor"

Büfe işletmecisi Mücahit Emir, salgınla mücadelede maske, mesafe ve hijyenin en önemli tedbirlerden olduğunu söyledi.

Kişisel hijyenin yanı sıra toplu kullanım alanları ve sokakların da hijyenik olmasının önem arz ettiğini belirten Emir, "Aracın sokaklarda dezenfekte işlemi yapmasından çok memnunuz. Psikolojik olarak iyi oluyor, caddede yürürken kendini daha rahat hissediyorsun. 8 tekerlekli aracı görünce şaşırıp kalan oluyor tabi ama gayet güzel. Sabahtan akşama kadar dezenfekte ediyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Yüksel Can da fatura ödeme ya da mecburi işleri için dışarı çıktığını belirterek, "Edirne Valiliği ekiplerine teşekkür ederim. Araç giremeyen dar sokaklar da bu araç sayesinde dezenfekte ediliyor." dedi.

- "Bu bir topyekun mücadeledir"

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal da dezenfekte görevi yapan amfibik aracın şekliyle de dikkat çektiğini aktardı.

Aracı daha çok, kalabalık ve araç giremeyecek dar sokaklarda kullandıklarını anlatan Altındal, şunları kaydetti:

"Dezenfekte salgınla mücadelede çok önemli bir ayak. Temizlik, maske ve mesafe kuralı çok önemli. Bu bir topyekun mücadeledir. AFAD salgınının başından beri fedakarca çalışıyoruz. Yakını olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alışverişlerini yapıyoruz. Bunun yanında karantinadaki tüm vatandaşlarımızı her gün arayarak ihtiyaçlarını soruyoruz. Karantinada kullanılan yurtların koordinesinde görev alıyoruz. Temizlik hijyen kuralının sağlanabilmesi için dezenfekte ekiplerine destek oluyoruz."

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