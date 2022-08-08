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Gündem Edirne'de korkutan yangın! Gökyüzü simsiyah oldu
Gündem

Edirne'de korkutan yangın! Gökyüzü simsiyah oldu

Edirne'de yol kenarına atılan lastiklerin alev alması sonucu çıkan yangın nedeniyle gökyüzü simsiyah oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 10:42:00 -
Edirne'de korkutan yangın! Gökyüzü simsiyah oldu

Edinilen bilgiye göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy yolunda üzerindeki açık alanda bulunan atıl durumdaki lastikler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Lastiklerin yandığını gören yoldan geçen vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Lastiklerden çıkan dumanlar gökyüzünü karaya büründürdü.

Ekipler alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

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