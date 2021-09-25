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Siyaset Edirne'de konuştu! Bakan Gül: Çocuk icrası rezaletine son vereceğiz
Siyaset

Edirne'de konuştu! Bakan Gül: Çocuk icrası rezaletine son vereceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘çocuk icrası’na son vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 19:17:00 -
Edirne'de konuştu! Bakan Gül: Çocuk icrası rezaletine son vereceğiz

Edirne’de düzenlenen Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları toplantısında konuşan Bakan Gül, şunları dile getirdi: “Çocuğun çok üzülerek söylüyorum bir eşya gibi icraya konu olmasını kabul edemeyiz. Bu konu çok hassas ve önemlidir. Çocuklar boşanma sırasında veya sonrasında sürecin en masum bir o kadarda kırılgan ve örselenen tarafıdır. Ayrılmış çiftler arasında anne baba arasında kalan çocukların maruz kaldığı o acı tabloların son bulmasını sağlayacağız. Ama biz diyoruz ki ‘Bu devlet otoritesi icra kanalı ile olmasın.’ İcra Müdürlüğü değil, Mağdur Hakları Merkezi ile uzman arkadaşlarımız eşliğinde psikologlar, sosyologlar marifetiyle bu çocuk teslimini sağlamayı hedefliyoruz.”

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